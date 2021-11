Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Brand eines PKW-Anhänger - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (14. November 2021) ist es gegen 4:48 Uhr auf dem Dießemer Bruch zu einem Brand eines Pkw-Anhängers gekommen. Dabei kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (444)

