POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung: 13-jähriges Mädchen vermisst

Die 13-Jährige Senin A. wird seit dem 6. November 2021 vermisst. Zuletzt wurde sie in dem Kinderheim gesehen, in dem sie untergebracht ist. Bisherige Ermittlungen an bekannten Anlaufadressen und bei Kontaktpersonen verliefen ohne Erfolg.

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/krefeld-vermisstes-kind

Sie ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur, einen dunklen Teint und schulterlange glatte braune Haare. Sie trug eine schwarze Schlaghose, einen weißen Pullover, eine weiße Daunenjacke und weiße Nike Turnschuhe.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (443)

