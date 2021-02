Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brandmeldeanlage schlug frühzeitig Alarm - Feuerwehr löschte Brand im Batterieraum eines Hotels

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. Februar 2021, 6.28 Uhr, Graf-Adolf-Straße, Stadtmitte

Alarmiert durch die Brandmeldeanlage eines im Moment nicht genutzten Hotels in der Stadtmitte stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf einen Schmorbrand in einem Batterieraum im Tiefgaragenbereich fest. Mit einem Kohlenstoffdioxidfeuerlöscher brachten die Feuerwehrleute die letzten Glutnester unter Kontrolle. Mit mehreren Hochleistungslüftern konnte der Brandrauch aus dem Gebäude befördert werden. Der Schaden blieb auf den Kellerraum beschränkt. Es gab keine Verletzten.

Gegen kurz vor halb Sieben am Dienstagmorgen schlug die Brandmeldeanlage eines Hotels auf der Graf-Adolf-Straße Alarm. Nur vier Minuten später trafen die Einsatzkräfte der Wache Friedrichstadt vor Ort ein. Mithilfe eines Generalsschlüssels - der speziell für solche Fälle an einem sicheren Ort am Gebäude für die Feuerwehr aufbewahrt wird -, konnten die Brandbekämpfer sich schnell Zutritt zu der aktuell nicht genutzten Beherbergungsstätte verschaffen. Im Kellergeschoss hatten zwei Rauchmelder ausgelöst, sodass sich ein Atemschutztrupp den direkten Weg nach unten bahnte.

In einem Batterieraum im Bereich der Tiefgarage stellten die Feuerwehrleute eine Rauchentwicklung fest. Um den Schmorbrand komplett abzulöschen kam ein Kohlenstoffdioxidfeuerlöscher zu Einsatz. Mit dem Gas konnten die letzten Glutnester erstickt werden. Mit zwei Hochleistungslüftern - einer davon elektrisch betrieben -, wurde der Brandrauch über zwei Kellerschächte aus dem Gebäude befördert werden. Zwei Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf kamen ebenfalls zur Verstärkung dazu, um die elektrische Anlage im Anschluss an den Feuerwehreinsatz zu überprüfen.

Durch die frühzeitige Alarmierung über die Brandmeldeanlage und das besonnen Eingreifen der Feuerwehr blieb der Schaden auf den Entstehungsraum begrenzt. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Graf-Adolf-Straße zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr der Rheinbahn. Nach einer Stunde war der Einsatz für die 16 Feuerwehrleute der Wache Hüttenstraße beendet.

