FW-D: Feuerwehr bearbeitet mehrere Ölspuren im Stadtgebiet

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18.02.2021, 15.30 bis 18.30 Uhr, Stadtteile Oberbilk, Flingern und Wersten

Ein Passant auf der Bogenstraße meldete der Leitstelle Düsseldorf am späten Nachmittag eine Ölspur. Im weiteren Verlauf der Erkundung durch Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass es sich um etwa 2,5 Kilometer ölglatte Fahrbahn über mehrere Straßen in Oberbilk handelte.Im Feierabendverkehr kam es deswegen zu Verkehrsbeein-trächtigungen. Die von der Leitstelle alarmierten zwei Feuerwehrmänner der Feuerwache Werstener Feld auf dem Kleineinsatzfahrzeug merkten nach dem Eintreffen an der Bogenstraße schnell, dass es nicht bei ein paar Metern Ölspur bleiben würde. In gemeinsamer Erkundung mit der Polizei wurde eine Fahrbahnverunreinigung beginnend von der Linienstraße über Eller-, Bogen- und Höhenstraße bis zur Eisenstraße festgestellt. Der Fahrzeugführer forderte deshalb weitere Kräfte der Feuerwache Hüttenstraße sowie einen Absetzcontainer der Umweltwache Posenerstraße, beladen mit einer größeren Menge an Bindemittel, zur Unterstützung an. Gemeinsam wurden 2,5 Kilometer Straße mit 32 Sack Ölbindemittel abgestreut. Zur Aufnahme des ölgesättigten Granulates wurde eine Kehrmaschine der Awista angefordert. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden für die zehn Einsatzkräfte beendet.

Bis in den frühen Abend mussten auf dem Rheindorfer Weg in Wersten noch 200 Meter Ölspur und etwa 50 Meter jeweils auf dem Dechenweg (im selben Ortsteil) sowie nochmal 40 Meter auf der Ruhrtalstraße in Flingern abgestreut und aufgenommen werden. Auch hier unterstützte die Kehrmaschine der Awista.

Zu den Verursachern der Ölspuren ermittelt die Polizei.

