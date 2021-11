Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Lkw streift beim Abbiegen Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (9. November 2021) gegen 18:35 Uhr ist ein Lkw von der Linner Straße rechts in die Berliner Straße eingebogen und ist dabei so weit auf den Abbiegestreifen links neben sich ausgeschert, dass er einen dort fahrenden roten BMW X5 streifte. Der Lkw hat sich dann vom Unfallort entfernt. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach dem Lkw. Über die Zugmaschine ist nichts bekannt. Der Auflieger war weiß und hinten mit drei Buchstaben beschriftet, darunter vermutlich ein N und ein A. Der Auflieger hatte eine schwedische Länderkennung.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de bei der Polizei Krefeld zu melden. (442)

