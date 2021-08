Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streithähne in der Schulstraße

Halver (ots)

Am 15.08.2021 kam es gegen 01:35 Uhr zu einer Schlägerei in der Schulstraße. Dort waren ein 18-jähriger Mann aus Halver und ein 19-jähriger Breckerfelder aneinander geraten. Nach einer Schubserei erhielt der Ältere einen Faustschlag ins Gesicht und wurde dabei leicht am Auge verletzt. Beide Streithähne waren zum Zeitpunkt der Schlägerei alkoholisiert und erhielten nach einer Aussprache einen Platzverweis. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell