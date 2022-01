Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.01.2022) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Mittwoch (05.01.2022) eine 18 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben (siehe https://t1p.de/hgrr). Die 18-Jährige hatte sich am Mittwoch nach der Tat einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes anvertraut, dem der Tatverdächtige an dem Tag bereits aufgefallen war. Am Freitag erkannte der 24 Jahre alte Angestellte gegen 14.10 Uhr den verdächtigen Mann in dem Einkaufszentrum wieder und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell