Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (09.01.2022) versucht, in ein öffentliches Gebäude an der Mönchfeldstraße einzubrechen. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellte gegen 21.00 Uhr einen Einbruchsalarm fest und alarmierte die Polizei. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten Einbruchsspuren an einer Tür auf der Gebäuderückseite. Offenbar war es den Tätern jedoch nicht gelungen, ins Innere zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

