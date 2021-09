Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund verletzt sich durch Aufnahme von Gift

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dienstag, 31.08.21, 13.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 01.09.21, meldete sich ein Hundehalter aus Bad Gandersheim bei der Polizei, um eine Vergiftung seines Hundes anzuzeigen. Der Bad Gandersheimer war am Dienstag, 31.08.21, gegen 13.45 Uhr mit seinem Hund im Bereich der Holzmindener Straße unterwegs, als sein Hund vermutlich einen vergifteten Köder aufnahm. Im Anschluss an die Gassirunde fiel dem Hundehalter der desolate Zustand seines Hundes auf, woraufhin dieser seinen Hund in tierärztliche Behandlung brachte. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell