Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248, Mitwoch, 01.09.21, 08.35 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Mittwoch, 01.09.21, gegen 08.35 Uhr befuhr ein 40-jähriger Herzberger mit seinem LKW die B 248 zwischen Oldenrode und Echte, als ihm zwischen diesen beiden Ortschaften ein weiterer Lkw entgegenkommt. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es zur Berührung der Außenspiegel der beiden Lkw, wodurch bei dem Lkw des Herzbergers ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR entstand. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den unfallflüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell