Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: junge Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde eine 27-Jährige während eines Spaziergangs in der August-Kuhn-Straße von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau hielt sich gegen 22 Uhr gemeinsam mit einer Freundin nahe des Parkplatzes der GBG-Halle auf, als sich der Täter unbemerkt von hinten näherte und mit beiden Händen an ihr Gesäß fasste. Die 27-Jährige reagierte sofort und schrie den Mann an, der wiederum sofort die Flucht antrat. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt verlief allerdings ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,80 m groß, schlank, große Augen, trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

