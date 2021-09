Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gebäudebrand - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Lörrach ein Dachstuhlbrand in der Chrischonastraße in Lörrach gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war bereits das gesamte Gebäude betroffen.

Wie es zu dem Brandausbruch in dem zurzeit unbewohnten Gebäude kam ist noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Es wird nachberichtet.

FLZ / VV

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell