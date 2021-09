Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Brand einer Gartenhütte

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 12.20 Uhr, brannte in der Kleingartenanlage in der Hertener Straße eine Gartenhütte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt an einem Sicherungskasten könnte naheliegend sein. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

