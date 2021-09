Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz - Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.09.2021, gegen 11.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Haus in "An der Halden" gerufen. Die Feuerwehr konnte im Keller offenes Feuer feststellen und den Brand umgehend löschen. Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt an einem elektronischen Gerät. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

