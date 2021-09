Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Essen auf dem Herd vergessen

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Freitag, 03.09.2021, gegen 12.15 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Edmund-Schweizer-Straße gerufen, da aus einer Wohnung ein Rauchmelder zu hören sei. Die Wohnungstür musste von der Feuerwehr geöffnet werden, da niemand zu Hause war. Auf der eingeschalteten Herdplatte fand die Feuerwehr in einem Topf ein komplett verbranntes Essen, welches der Auslöser für den Rauchmelder war. Das verbrannte Essen wurde entfernt und die Wohnung gelüftet. Außer dem verbrannten Essen entstand kein Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

