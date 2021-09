Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: E-Bike-Fahrer kollidiert mit Pkw und haut ab - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.09.2021, gegen 18.40 Uhr, musste ein Pkw-Fahrer mit seinem Golf in der Rheinstraße, an der Einmündung zu der Straße In den Abtsmatten, anhalten. Aus den Abtsmatten kam wohl eine E-Bike-Fahrer und wollte in die Rheinstraße einbiegen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit wurde der E-Bike-Fahrer dabei aus der Kurve getragen und kollidierte mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Golfes und stürzte. Der E-Bike-Fahrer rappelte sich auf, stieg auf sein Bike und fuhr weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Golf entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden E-Bike-Fahrer geben können.

