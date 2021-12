Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 06.12. fuhr ein 60-jähriger Gevelsberger auf der Untermauerstraße in Richtung Kölner Straße. Er bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 64-jährige Ford Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 68-jährige Beifahrerin in dem Ford leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell