POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Arztpraxis in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Am Montag, 17.Januar 2022, brachen bislang unbekannte Täter*innen in eine Arztpraxis in der Schönemoorer Landstraße in Ganderkesee ein.

Gegen 3:55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter*innen Zutritt in die Räumlichkeiten der Praxis, indem ein Fenster durch Einschlagen gewaltsam geöffnet wurde. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter*innen die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Über die Summe des Gesamtschadens kann aktuelle keine Angabe gemacht werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

