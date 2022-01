Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden bei Auffahrunfall (24.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 7.000 Euro Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Auffahrt der Obereschacher Straße zur Bundesstraße 33. Ein Fahrer eines Mercedes 190E hielt an der Einmündung der B 33 an, was ein nachfolgender Mercedes B 170 Fahrer zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell