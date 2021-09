Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Frontalzusammenstoß; Frau verliert Kontrolle über Pkw - Bad Überkingen

Ulm (ots)

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden, dies ist die Bilanz eines Unfalles, welcher sich am frühen Samstagnachmittag auf der B 466 in Hausen / Bad Überkingen ereignet hat. Eine 83-jährige Frau war mit ihrem VW auf der B 466 in Richtung Deggingen unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Pkw verlor und nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte die Frau frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen. Beide Fahrzeuglenker, welche zum Unfallzeitpunkt jeweils alleine im Fahrzeug unterwegs waren, wurden schwer verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Schaden an den beiden Pkw summiert sich auf gut 16.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

