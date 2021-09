Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gas und Bremse verwechselt; Auto kracht in Leitplanke - Ulm

Ulm (ots)

Körperlich unversehrt, aber mit einem Totalschaden ist ein 75-jähriger Mann bei einem Unfall davongekommen, welcher sich Samstagnachmittag am Ortseingang von Wiblingen ereignet hat. Der Mann befuhr mit seinem Suzuki die Landesstraße von Unterkirchberg in Richtung Ulm-Wiblingen. Am Ortseingang Wiblingen verwechselte der Mann am dortigen Kreisverkehr das Gas mit der Bremse und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Suzuki kam von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht in eine Leitplanke. Körperlich verletzt wurde der 75-jährige Autofahrer nicht. Allerdings wurde sein Auto bei dem Unfall totalbeschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gut 20.000 Euro.

