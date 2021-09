Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Mann zeigt sich unsittlich; Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Ulm

Ulm (ots)

Auf einem Parkplatz in Ulm-Grimmelfingen ist am Freitagnachmittag ein Mann in unsittlicher Art und Weise aufgetreten. Der 28-jährige sprach auf dem Parkplatz zwei Frauen im Alter von 45 bzw. 23 Jahren an. Plötzlich ließ der Mann die Hose runter und zeigte den beiden Frauen seinen entblößten Unterkörper. Nachdem die Frauen deutliche und laute Worte an den Mann richteten, ergriff dieser die Flucht. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später noch in der Nähe des Parkplatzes festnehmen. Der Mann sieht einem Strafverfahren entgegen.

