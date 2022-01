Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Kreis Tuttlingen) Ein Leichtverletzter nach Kellerbrand (24.01.2022)

Talheim (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Mann bei einem Kellerbrand am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr auf der Straße "In der Halde" erlitten. Im Keller eines Wohnhauses war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Bei der Suche zur Brandursache erlitt ein Bewohner des Hauses eine leichte Rauchgasvergiftung und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Rauch verrußte das ganze Wohnhaus, so dass nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Die Feuerwehr vermutete als Brandursache einen Ofen, da sich davor Brandspuren fanden. Für die Löscharbeiten mussten die Helfer Fliesen und Dämmung vor dem Ofen entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell