Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen hielt eine Postzustellerin mit ihrem Dienstfahrzeug verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Sändchen in Linz. Ein vorbeifahrender Pkw touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des haltenden Postfahrzeugs und beschädigte diesen. Im Anschluss setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Asbacher Straße fort. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell