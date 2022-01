Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Wohnmobilfahrer fährt gegen Transporter - Zeugen gesucht (24.01.2022)

Schramberg (ots)

Ein Unbekannter hat mit seinem Wohnmobil am Montag gegen 13.30 Uhr in der Straße "Am Hammergraben" den Außenspiegel eines Transporters beschädigt. Auf Höhe der Hausnummer 50 touchierte der unbekannte Wohnmobilfahrer einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter und fuhr dessen linken Außenspiegel ab. Der Fahrer des Transporters versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Bei dem Wohnmobil soll es sich um ein blau-weißes Modell älteren Baujahrs handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schramberg (07422 2701-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell