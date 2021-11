Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 03.11.2021, war in Bad Säckingen ein Jugendlicher mit seinem Motorroller alkoholisiert unterwegs. Gegen Mitternacht war der 15-jährige in eine Verkehrskontrolle geraten. Er räumte sofort ein, alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. Ein Alcomatentest ergab dann rund 0,4 Promille. Da für Fahrer unter 21 Jahren ein absolutes Alkoholverbot gilt, wurde der Jugendliche angezeigt und die Weiterfahrt unterbunden.

