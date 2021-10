Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kita-Tür beschädigt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende die Tür einer Kindertagesstätte in der Waldstraße Mackenbach beschädigt. An der Tür sind mehrere kleine Eindellungen an der Verglasung sowie dem Aluminiumrahmen zu finden. Hinweise auf einen Einbruch gibt es nicht. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag 7 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion 2 in Kaiseslautern unter der Nummer 0631 369-2250 zu wenden. |elz

