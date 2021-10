Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus verwüstet

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein abgestellter Bus ist am Wochenende in Otterberg zur Zielscheibe von Dieben und Vandalen geworden. Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter sich durch die Dachluke Zutritt zu dem Bus in der Hauptstraße verschafft haben. Sie hebelten diese auf und brachen sie anschließend ab. Aus dem Bus wurden mehrere Notfallhämmer entwendet. Das Glas der Fahrertür wurde von innen eingeschlagen. Der Feuerlöscher, der zur Ausstattung des Busses gehört, wurde von den Tätern aus der Verankerung genommen, sein Inhalt versprüht und die Flasche anschließend gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15:15 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter, die in diesem Zeitraum in der Nähe des Busses gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

