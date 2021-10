Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Graffiti-Sprayer in flagranti erwischt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Sonntag auf einem Feldweg im Bereich Weilerbach einen mutmaßlichen Sprayer erwischt. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden die Beamten von einem Zeugen angesprochen, der ihnen mitteilte, dass ein junger Mann bei Erblicken der Streife eine Tasche ins Gebüsch warf und sich rennend auf einem Feldweg in Richtung Weilerbach entfernte. Der 20-jährige Mann konnte in kurzer Entfernung angetroffen werden. Die Tasche, die er weggeworfen hatte, wurde ebenfalls gefunden. Sie beinhaltete verschiedene Graffitiutensilien, sowie eine Skizze. Das dazugehörige, frische "Kunstwerk" wurde an einer Transformatorenstation gefunden. Die Beamten stellten die Utensilien sicher. Doch damit nicht genug. Der 20-Jährige gab an mit einem Pkw auf den Waldparkplatz gefahren zu sein, der nicht versichert ist. Er blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. |elz

