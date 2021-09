Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem mittels Bauzaun abgetrennten Bereich des Parkplatzes am Kreishaus an der Felix-Fechenbach-Straße. Hier brachen die Täter einen Baucontainer auf und suchten darin nach Beute. Vermutlich mussten sie ohne Diebesgut wieder abziehen, da sich keine Wertgegenstände in den Containern befinden. Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo unter 052312/6090.

