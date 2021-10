Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Innenstadt von Kaiserslautern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Personengruppen gerieten in der Moltkestraße aneinander. Zeugen sprachen von insgesamt 20 Personen.

Beim Eintreffen der Polizei am Einsatzort konnte nur noch ein Teil der Kontrahenten angetroffen werden. Die Personen waren zunächst nicht kooperativ und gaben erst nach Hinzuziehung der US-Militärpolizei ihre Personalien an.

Zwei Geschädigte erlitten oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand. Zwei weitere verletzte Personen klagten über Prellungen, die durch Schläge mit einer Krücke verursacht wurden.

Der verständigte Rettungsdienst behandelte die Verletzten vor Ort. Keiner der Beteiligten musste in das Krankenhaus verbracht werden.

Die Fahndung nach der zweiten Personengruppe verlief ergebnislos.

Hintergrund der Auseinandersetzung dürften nach ersten Erkenntnissen eher alkoholbedingte Streitigkeiten gewesen sein.|PvD

