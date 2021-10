Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reh bricht in Praxis ein

Kreis Kaiserslautern (ots)

Einen Einbruch der etwas anderen Art meldeten Zeugen am Sonntagnachmittag der Polizei. Ein junger Rehbock soll in der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach in Praxisräume eingedrungen sein. Vermutlich hatte ihn ein Auto aufgeschreckt und er rannte in die Eingangspassage der Praxis. Dort durchbrach der Bock die Eingangstür und versteckte sich schließlich in den hinteren Räumen der Praxis. Wie sich herausstellte, war der junge Rehbock kein Unbekannter. Er wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach von Anwohnern am Ortsrand gesichtet und von Kindern als "Hansi" getauft. Die Feuerwehr und die Wildtierhilfe Kaiserslautern fingen gemeinsam das unversehrte Tier ein und entließen "Hansi" am Ortausgang wieder in die Freiheit. |elz

