Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 864 (24.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 864 am Montag gegen 8.30 Uhr. Ein Fahrer eines Kleintransporters wechselt einen Fahrstreifen wobei er eine Skoda-Fahrerin übersah, die sich in diesem Moment von hinten näherte. Der Skoda prallte gegen das linke hintere Eck des Sprinters, der dadurch ins Schleudern geriet, gegen eine Leitplanke prallte und umkippte. Beim Zusammenstoß erlitten des Fahrer des Kleintransporters und die Fahrerin des Skoda leichte Verletzungen, wobei der Fahrer des Transporters zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik kam. Da der Kleintransporter beide Fahrstreifen der A 864 blockierte, musste die Polizei die Autobahn für über zwei Stunden sperren, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell