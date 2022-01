Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt (25.01.2022)

Wurmlingen (ots)

Einen Unfall hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Eßlingen und Wurmlingen verursacht. Eine 21-jährige Hyundai i20 Fahrerin bog von der Landesstraße 432 nach links auf die B 523 ab und missachtete die Vorfahrt eines Lasters, der in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und war zunächst in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte sie aus ihrem Autowrack befreien und ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Polizei musste die Bundesstraße zur Unfallaufnahme über zwei Stunden sperren, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell