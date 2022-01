Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Lieferwagen schneidet Kurve

Konstanz (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Eichhornstraße am Dienstagmittag leicht verletzt worden. Wie der Verunglückte der Polizei schilderte, war ihm bei den dortigen Kliniken gegen 13 Uhr ein heller Lieferwagen mit der Aufschrift "GLS" mit hoher Geschwindigkeit auf seiner Fahrspur entgegengekommen, weswegen er nach rechts ausweichen musste. Dabei prallte der 45-Jährige mit seinem Auto auf einen Baum, wodurch er leicht verletzt wurde. An seinem Kleinwagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 07531-9950 um Hinweise auf den Transporterfahrer, der weiterfuhr, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

