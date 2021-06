Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.06.2021 - 2 -

Polizei Eschwege

Lkw beschädigt Straßenlaterne

Beim Rangieren und Rückwärtsfahren mit seinem LKW hat ein 56-Jähriger aus Breitungen/Werra am heutigen Mittwochmorgen einen Schaden in der Innenstadt von Eschwege verursacht. Der Mann war gegen 07.15 Uhr im Bereich "Stad" unterwegs und kollidierte aus Unachtsamkeit in Höhe einer Gaststätte mit einer Straßenlaterne. Der Schaden an der Laterne liegt vmtl. im unteren 4-stelligen Bereich, der entstandene Schaden an der Laderampe des Lkw liegt bei 300 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Unbekannte beschädigen Parkscheinautomat; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf sind aktuell Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden. Zwischen Dienstagmittag 13.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr haben Unbekannte auf dem Parkplatz in der Straße "Rathofplatz" einen Parkscheinautomaten massiv zerkratzt. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise zum dem Verursacher unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift; Schaden 1500 Euro

Am Mittwochmorgen hat ein 48-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und dadurch einen Schaden von 1500 Euro verursacht. Der 48-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr in Hessisch Lichtenau die Königsberger Straße in Richtung Sälzerstraße. Hier streifte er dann das Auto einer 79-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, die mit ihrem Fahrzeug zuvor in der Königsberger Straße am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte. An den Autos entstand insgesamt ein Schaden von 1500 Euro.

