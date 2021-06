Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.06.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Kleinbus

Von dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Westring" in Eschwege wurde zwischen dem 28.06.21, 17:00 Uhr und heute Morgen, 07:30 Uhr ein weißer Renault Trafic (Kleinbus) mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-E 1005" entwendet. Unbekannte Täter öffneten das Auto auf noch unbekannte Weise und bewegten dieses durch eine Gasse zwischen weiteren zum Verkauf stehenden Fahrzeuge zur Straße "Westring", bevor sie mit dem gestohlenen Fahrzueg davon fuhren. Der Schaden wird mit 20.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Kennzeichen gestohlen

In der Bahnhofstraße in Eschwege wurde am 28.06.21, zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-GR 165) eines Pkw Fiat abmontiert und gestohlen. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des tegut-Marktes geparkt. Schaden: 15 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief und von dem Fahrzeug frontal erfasst wurde. Die Fahrerin hielt an, konnte aber kein verletztes oder totes Tier feststellen. Am Pkw entstand Sachschaden an der Radkastenverkleidung.

versuchter Einbruch

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem versuchten Einbruch in die Räume des orthopädietechnischen Zentrums, Am Mühlenberg, in Hessisch Lichtenau. Über dem vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter an mehreren Fenstern sowie einer Tür, um in die Räume zu gelangen, wie am gestrigen Montagvormittag festgestellt wurde. Ein Eindringen gelang nicht, so dass es bei dem erwähnten Sachschaden blieb. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 75-Jähriger aus Witzenhausen wurde am gestrigen Vormittag mit seinem Pkw in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Test mit ca. 0,8 Promille bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt. Den 75-jährigen erwartet nun eine Verkehrsstrafanzeige wegen Verstoß gegen das 0,5 Promille Gesetz.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell