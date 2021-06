Polizei Eschwege

POL-ESW: Unwetterschäden

Eschwege (ots)

Der Polizei im Werra-Meißner-Kreis wurden im Verlauf des gestrigen Abends/ der vergangenen Nacht einige Beeinträchtigungen durch Gewitter und Regen gemeldet.

Um 06:10 Uhr wurde heute Morgen ein Blitzeinschlag in einem Baum am Radweg zur B 27 in Höhe der Einmündung Werleshausen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Baum, der danach gefällt wurde.

Um 21:34 Uhr wurde gestern Abend gemeldet, dass die Witzenhäuser Straße in Velmeden erheblich unter Wasser stehen würde. Unter Beteiligung der Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Wasser nicht ablief, so dass der Gullydeckel freigelegt wurde, worauf sich die Situation entspannte und die Straße wieder befahrbar war. Eine weitere überflutete Straße wird, um 02:10 Uhr, aus Waldkappel-Bischhausen gemeldet. Betroffen war die B 7 in diesem Abschnitt, die nach Prüfung durch die Feuerwehr und den Beamten der Polizeistation Eschwege als "schwer befahrbar" eingestuft wurde, worauf eine Rundfunkwarnmeldung für diesen Streckenabschnitt veranlasst wurde. Gegen 03:00 Uhr war die Bundesstraße weder frei befahrbar, so dass die Warnmeldung zurückgenommen werden konnte.

Weitere Beeinträchtigungen wurden durch herumliegende Äste gemeldet. Zwischen Albungen und Frankershausen (L3242) musste zudem ein teilweise auf der Fahrbahn liegender Baum von der Straßenmeisterei beseitigt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell