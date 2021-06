Polizei Eschwege

POL-ESW: Trick- und Taschendiebstähle

Eschwege (ots)

Im Lidl-Markt in Sontra ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Taschendiebstahl zum Nachteil einer 80-Jährigen aus Sontra. Diese war gegen 17:45 Uhr dort einkaufen und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr aus der Handtasche die Geldbörse samt Bargeld und Bankkarten entwendet. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

In Eschwege waren der oder die Diebe im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße unterwegs. Gegen 17:00 Uhr wurde gestern Nachmittag die Geldbörse einer 52-Jährigen aus Sontra gestohlen, die sie ebenfalls in der Handtasche verstaut hat. Die Tasche lag während des Einkaufs in einem Einkaufskorb, den sie für kurze Zeit abstellte. An der Kasse bemerkte sie dann den Diebstahl des Portmonees samt Bargeld, Scheckkarten und Ausweisen. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Die Polizei gibt hilfreiche Tipps gegen die Tricks von Taschendieben:

- Nehmen Sie bei einem Einkauf nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden. - Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte). - Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, z. B. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

Goldkette gestohlen

Eine andere Form des Diebstahls zeigte gestern ein 13-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf an. Im Beisein seines Vaters gab er an, dass er am vergangenen Freitag, 25.06.21, um 07:00 Uhr, auf dem Zuweg zur Pestalozzischule im Wacholderweg in Eschwege von einem ihm unbekannten Jungen angesprochen wurde. Dieser bewunderte die Goldkette (Erbstück), die der 13-Jährige um den Hals trug und fragte, ob er sich diese mal anschauen dürfte. Da der 13-Jährige dies erlaubte begutachtete der Tatverdächtige die am Hals getragene Kette, öffnete dabei blitzschnell den Verschluss und lief mit der Kette davon. Der unbekannte tatverdächtige Junge kann wie folgt beschrieben werden: ca. 15/ 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Dunkle Haare, leicht dickliche Figur. Er hat ein nordafrikanisches Äußeres, sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einem Bayern-München-Trikot und einer langen grauen Hose. Dazu trug er noch ein weißes Käppi. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

