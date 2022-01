Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) 19-Jährige von zwei Männern geschlagen

Dunningen-Seedorf (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei noch namentlich unbekannte junge Männer, die am Montagabend eine 19-Jährige in der Freudenstädter Straße angegangen haben. Diese war zu Fuß auf dem Nachhauseweg in dem Durchgang zwischen dem dortigen Seniorenheim und der Grundschule unterwegs, als die beiden jungen Männer plötzlich auf sie zukamen und ihr Tritte und Schläge versetzten. Welchen Hintergrund die Attacke hatte, bei der die 19-Jährige leicht verletzt wurde, ist noch unklar. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Schramberg in dem Fall dauern noch an.

