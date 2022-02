Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung gegen Polizeibeamte, Verkehrsunfall, Sachbeschädigungen, Geschwindigkeitsmessungen

Aalen (ots)

Rosengarten: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war am Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr auf der B19 von Uttenhofen in Richtung Westheim umterwegs. Hierbei kam er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein dortiges Gebüsch. Dort kollidierte er mit mehreren Bäumen. Der 24-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Steinbeisweg wurde am Samtsagnachmittag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ein geparkter Opel beschädigt. Die Beschädigung in Höhe von etwa 500 Euro wurde im Anschluss mit einem Lackstift übermalt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Verursacher des Schadens aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zur bislang unbekannten Person.

Schwäbisch Hall: Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Zwischen Freitagabend 21:30 Uhr und Samstagvormittag 10:45 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich des Grauwiesenwegs beschädigt. Ein bislang unbekannter Vandale zerstach an den Fahrzeugen verschiedene Reifen und verursachte dadurch einen Gesamtsachschaden von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Crailsheim-Maulach: Ingewahrsamnahme nach Schlägerei - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Crailsheim aufgrund einer gemeldeten Schlägerei in die Maulacher Hauptstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 35-Jähriger einen 52-Jährigen offenbar mit Schlägen verletzt hatte. Bei der Personalienfeststellung der 36-Jährigen konnten die Beamten zwar keine Dokumente, dafür aber geringer Mengen Betäubungsmittel auffinden. Da zu Befürchten stand, dass der 36-Jähriger weiter aggressives Verhalten zeigt, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv und versuchte die eingesetzten Beamten mit Tritten und Kopfstößen zu verletzten. Glücklicherweise wurde keine Ordnungshüter verletzt. Der alkoholisierte Mann musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Crailsheim: Beleidigung eines Polizeibeamten

Ein 16-Jähriger aus Crailsheim muss mit einer Strafanzeige rechnen, nachdem er auf Social Media einen Post veröffentlichte, in dem er einen Beamten des Polizeireviers Crailsheim wüst beleidigte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schwäbisch Hall: Geschwindigkeitsmessungen

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst hat in der vergangenen Woche Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Westumgehung in Schwäbisch Hall und der B19 bei Gaildorf-Bröckingen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 13 Personen festgestellt, die mit ihren Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Ein 19-Jähriger wurde am Samstag mit 191 km/h gemessen, als er mit einem hochmotorisierten Audi auf der B19 unterwegs war. Ein weiterer 19-Jähriger wurde am Donnerstag gemessen, wie er mit einem Skoda die Westumgehung mit 180 km/h befuhr. Bei derart hohen Geschwindigkeitsverstößen müssen die Betroffenen mit mehreren Monaten Fahrverbot und hohen Geldstrafen rechnen.

