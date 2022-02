Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen einen in der Heerbergstraße abgestellten Lkw-Anhänger und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 19 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alfred-Klingele-Straße ein geparkter BMW von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell