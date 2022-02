Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Obersontheim: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 69-jährige Opel-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 06:15 Uhr auf der L1066 von Obersontheim in Richtung Gründelhardt unterwegs. In Markertshofen kam die Fahrerin des Opels aufgrund der Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte sie eine Hauswand, wodurch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer die Beethovenstraße in Richtung des Westrings. Hierbei übersah er eine 35-jährige Seat-Fahrerin, die auf der Heilg-Geist-Straße in Richtung der Beethovenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell