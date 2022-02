Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schulgebäude - Fahrzeug im Wald entsorgt? - Handtasche entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte stiegen am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr in das Gebäude der Technischen Schule in der Steinbeisstraße ein, nachdem sie das Fenster zum Sekretariat eingeworfen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen; ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem BMW kam eine 23-Jährige am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße 1029 zwischen Frankenreute und Dalkingen Weiler von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Ursache des Unfalls, bei dem wohl kein nennenswerter Sachschaden entstand, war Eisglätte. Ein Abschleppdienst zog das Fahrzeug der 23-Jährigen wieder auf die Straße, so dass diese ihre Fahrt fortsetzen konnte.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte eine 55-Jährige am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Polo einen auf dem Georg-Elser-Platz abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen-Hofen: Fahrzeug im Wald entsorgt?

Ein Anrufer teilte der Polizei am Montagabend gegen 18 Uhr mit, dass im Wald im Bereich der Jakobshütte ein silberner Audi abgestellt wurde. Die Kennzeichen des Fahrzeuges waren wohl abmontiert; jedoch klebte an der Windschutzscheibe die Umweltplakette, auf der das Kennzeichen notiert ist. Das Polizeirevier Aalen hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Handtasche entwendet

Eine 54-Jährige wurde am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes im Hasennest abgestellt und ihre Handtasche im Kofferraum abgelegt. Nachdem sie sich kurz gebückt hatte, um etwas vom Boden aufzuheben, bemerkte sie das Fehler der Tasche. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 10.000 Euro Sachschaden

Gegen 12 Uhr am Montagmittag verursachte ein 23-Jähriger einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, als er mit seinem VW Crafter auf dem Spritzenhausplatz das Sonnensegel eines Modehauses beschädigte. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, konnte jedoch aufgrund Zeugenaussagen in der näheren Umgebung angetroffen und befragt werden. Der Mann gab an, dass er den Unfall zwar bemerkt hat, jedoch seine Pakete ausliefern musste, weshalb er weitergefahren ist. Der 23-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Aalen: Unfallflucht

Beim Rangieren beschädigte ein 72-Jähriger am Montagvormittag zwischen 11.10 Uhr und 11.20 Uhr mit seinem Lkw einen in der Julius-Leber-Straße abgestellten Renault Megane, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle; er konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers jedoch rasch ermittelt werden.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 63-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr verursachte, als er beim Ausparken seines Seat einen im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellten Mercedes Benz beschädigte.

Aalen: Zu schnell auf glatter Straße

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete. Auf der B 19, Höhe Aalener Brezel, verlor ein 38-Jähriger die Kontrolle über seinen Audi, der im weiteren Verlauf gegen das Fahrzeug einer 23-Jährigen prallte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Aalen-Dewangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Forst und Dewangen erfasste eine 54-Jährige am Montagabend gegen 23 Uhr mit ihrem Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Handtasche entwendet

Ein Unbekannter nutzte am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr die Gunst der Stunde und entwendete einer 68-Jährigen ihre Handtasche. Die Frau hatte die Tasche lediglich für kurze Zeit auf dem Boden hinter ihrem Fahrzeug, das auf dem Marktplatz stand, abgestellt. Der Unbekannte, der von einem Zeugen aus größerer Entfernung beobachtet wurde, erbeutete Bargeld sowie div. persönliche Gegenstände der Frau. Bei dem mutmaßlichen Dieb handelt es sich um einen jüngeren schlanken Mann, der schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze trug. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Autofahrer schwer verletzt

Ein schwer verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 54-Jähriger mit seinem Nissan auf der Schönauer Straße nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der 54-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Um auslaufende Betriebsstoffe zu entsorgen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen mit 16 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen aus.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit ihrem Ford Fiesta beschädigte eine 70-Jährige am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr auf einem Parkplatz An der Mauer den dort abgestellten Peugeot eines 52-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: 7500 Euro Schaden

Mit seinem BMW kam ein 34-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der B 290 zwischen Crailsheim und Ellwangen auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanke. Der 34-Jährige blieb unverletzt; insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 7500 Euro.

Lorch: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine 77-Jährige am Montagabend gegen 17.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Opel Agila beim Ausparken einen in der Schillerstraße abgestellten Honda streifte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fehlende Profiltiefe

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Reutestraße rutschte ein 38-Jähriger am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Toyota auf einen Toyota Prius auf, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Am Fahrzeug des Unfallverursachers waren Reifen aufgezogen, die keine ausreichende Profiltiefe mehr aufwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell