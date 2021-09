Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Lassallestraße brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der Tatzeitraum erstreckt sich über einen Monat (27.08. - 28.09.2021). Die Unbekannten entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Sie entwendeten zwei Geigen (davon eine E-Geige), ein Bandoneon und zwei Kameras des Herstellers Canon sowie ein Objektiv.

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, einen Roller von der Bahnhofstraße. Sie brachen das Lenkradschloss auf und schoben das Zweirad in Richtung Marl-Mitte davon. Einer der beiden Unbekannten hielt eine Bierfalsche in der Hand. Beide Männer sollen etwa 1,75m bis 1,80m groß und von normaler Statur gewesen sein. Die Täter wurden bei der Tat videografiert. Die Polizei erhielt erst zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis. Der genaue Tatort liegt zwischen den Straßen Nonnenbusch und Schildstraße.

Recklinghausen

An der Schaumburgstraße brachen unbekannte Täter den Baucontainer auf einem eingezäunten Gelände auf und entwendeten mehrere Kabeltrommeln. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und heute 6 Uhr.

Castrop-Rauxel

Unbekannt brachen heute, in der Zeit von 9 Uhr bis 11:45 Uhr, in eine Wohnung an der Wittener Straße ein. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell