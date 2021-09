Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr riss ein Windstoß einer 32-Jährigen aus Lünen die Tür ihres geparkten Autos beim Aussteigen an der Dortmunder Straße auf. Die Tür schlug gegen einen vorbeifahrenden Lkw. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß möglicherweise nicht und fuhr weiter. Hinweise zum Kennzeichen des Lkw konnte die 32-Jährige nicht geben. An dem geparkten grauen Dacia Lodgy entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu dem Lkw-Fahrer nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell