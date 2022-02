Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand auf Balkon, Unfallflucht, Vandalismus & Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Brand auf Balkon

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr Gartenmöbel auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Schmalzgasse in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Remshalden kam mit 17 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer bog am Dienstag kurz vor 18 Uhr von der Kaiserstraße nach links in die Poststraße ab und streifte hierbei einen entgegenkommenden Peugeot. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Peugeot beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: 1500 Euro Sachschaden durch Vandalismus

Rund 1500 Euro Sachschaden verursachten bisher unbekannte Vandalen in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Marktstraße / Adlerplatz. Durch die Täter wurden mehrere dort aufgestellte Blumenkübel und deren Inhalt mutwillig beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Eine 82 Jahre alte Frau erhielt am Dienstagmittag einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der mitteilte, dass seine Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch. Dieser gab der arglosen Rentnerin gegenüber an, dass sie 25.000 Euro Kaution hinterlegen müsse, um die Untersuchungshaft für ihre Tochter abzuwenden. Die Seniorin begab sich anschließend zu ihrer Bank, um die geforderte Summe abzuheben. Glücklicherweise erkannte der aufmerksame Bankmitarbeiter den Betrugsversuch, verweigerte die Auszahlung und verständigte die Angehörigen der Dame.

Derzeit gehen wieder vermehrt entsprechende Anrufe von Betrügern bei älteren Mitbürgern ein, die mit verschiedenen Maschen versuchen, an das Ersparte und sonstige Wertgegenstände der Senioren zu gelangen. Weisen Sie Ihre lebensälteren Angehörigen, Freunde und Bekannten daher auf die Betrugsmaschen hin und klären sie auf. Hinweise zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

