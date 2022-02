Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 35-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen und in psychiatrische Klinik zugeführt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas befuhr am Dienstag gegen 13 Uhr die Salierstraße und missachtete an der Einmündung zur Welfenstraße die Vorfahrtsregel und stieß mit einem von rechts querenden Volvo-Fahrer zusammen. Dabei verletzte sich im Pkw Ford ein 20-jähriger Mitfahrer leicht. An den Unfallautos, die beide abgeschleppt wurden, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 30.000 Euro.

Fellbach: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 18.25 Uhr die Tainerstraße und bog auf die Bahnhofstraße ein, wo ein 18-jähriger Fußgänger am dortigen Zebrastreifen die Fahrbahn querte. Der BMW-Fahrer hielt nicht an und verletzte den Fußgänger leicht am Bein, der bei der Kollision zu Boden stürzte. Danach flüchtete der Autofahrer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung der weiteren Details mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 14.25 Uhr und 14.40 Uhr in der Stettener Straße. Dort stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Hyundai und beschädigte diesen erheblich an der Fahrzeugfront, ehe er sich von der Örtlichkeit unerlaubt entfernte. Zeugen des Vorfalls, insbesondere diejenige Person, die am beschädigten Auto eine Notiz hinterließ, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5770 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Gegen eine 80-jährige Autofahrerin wurde am Dienstag wegen Unfallflucht ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurde am Dienstag kurz vor 11 Uhr dabei gesehen, wie sie in der Remstalstraße beim Rückwärtsfahren bzw. beim Einparken gegen ein Auto stieß. Danach fuhr sie wieder weg und parkte ihr Auto unweit der Unfallstelle. Sie wurde noch am Ort des Geschehens von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen, verließ trotzdem die Unfallstelle. Sie hinterließ 1500 Euro Sachschaden und wurde im Nachgang von der Polizei durch die vorliegenden Zeugenhinweise ermittelt.

Backnang: 35-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr von Anwohnern in die Schillerstraße gerufen, da dort ein betrunkener Mann mit Messern bewaffnet auf dortige Mülltonnen einstach. Der Mann war sehr aggressiv und beleidigte auch umgehend die eingetroffenen Polizeibeamte. Diese nahmen den 35-jährigen Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, letztlich in Polizeigewahrsam. Zudem wurde er notärztlich versorgt und in eine Fachklinik eingewiesen.

Backnang: Von Straße abgekommen

Ein 64-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 20 Uhr die Annonaystraße stadteinwärts. Vermutlich infolge einer internistischen Erkrankung verlor er die Kontrolle, kam vom Fahrbahnverlauf ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Danach setzte er seine Fahrt zunächst fort und wurde von einem hinterherfahrenden Unfallzeugen gestoppt. Der Unfallfahrer, der beim Unfall unverletzt blieb, wurde aber umgehend wegen seines Gesundheitszustandes vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Winterbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 19:10 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bachstraße einen geparkten VW Golf und beschädigte hierbei dessen linken Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell