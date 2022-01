Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Sanitärfirma

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag (16.01.22), 17.00 Uhr, und Montag (17.01.22), 08.30 Uhr, in eine Sanitärfirma am Lingener Damm eingebrochen. Sie stiegen der Spurenlage zufolge über das teils gläserne Dach des Ausstellungsraums in die Firma ein. Die Firma gehört zu einem größeren Hallenkomplex, in dem mehrere Firmen untergebracht sind. Über ein Fenster im Dach gelangten die Täter ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke in verschiedenen Räumen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell