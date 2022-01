Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Büroräume

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (15.01.22), 13.00 Uhr, und Montag (17.01.22), 08.30 Uhr, in das Büro einer Firma an der Straße Am Eggenkamp eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Werkzeuge und Geräte - darunter ein Lasermessgerät sowie ein Feuchtigkeitsmessegerät - im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht daher Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

